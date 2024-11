Elon Musk, ABD-İran Barışı İçin Devreye Girdi İddiası

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder Elon Musk, 11 Kasım Pazartesi günü New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile bir araya geldi. İki İranlı yetkili, görüşmede İran ile ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceğinin ele alındığını aktardı.

GÖRÜŞMEYİ MUSK TALEP ETTİ İDDİASI

Musk’ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğü, görüşmenin yerini Erivani’nin seçtiği ve gizli tutulduğu aktarıldı. Trump'ın sözcüsü Steven Cheung görüşmenin sorulması üzerine, “Gerçekleşen veya gerçekleşmeyen özel görüşmelere ilişkin bilgiler hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

“ABD HALKI TRUMP’A GÜVENİYOR”

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı, Başkan Trump'ı yeniden seçti. Çünkü onun dünya çapında barışı yeniden sağlayacağına güveniyor. Beyaz Saray'a döndüğünde tam da bunu yapmak için gerekli adımları atacak” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK’A ÖZEL GÖREV

Öte yandan Trump, 13 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına Tesla ve SpaceX CEO'su ABD’li milyarder Elon Musk ile girişimci Vivek Ramaswamy'i getireceğini duyurmuştu. Elon Musk, yakından destek verdiği Trump'ın başkanlık kampanyasına milyonlarca dolar bağış yapmıştı.

