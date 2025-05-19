Gazze Yolunda Saldırıya Uğrayan Türk Mürettebattan Yeni Haber

İnsani yardım için yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 5 Türk mürettebat, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye döndü. Söz konusu vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze Yolunda Saldırıya Uğrayan Türk Mürettebattan Yeni Haber

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı. Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER

Gemide 5 Türk vatandaşının da olduğu öğrenilmişti. 5 Türk mürettebat, bu akşam Türk Havayolları'nın tarifeli uçağı ile Malta üzerinden Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na saat 22.40 sıralarında iniş yapan uçakta bulunan gemi çalışanları, ülkelerine dönmenin sevincini yaşadı. Öte yandan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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