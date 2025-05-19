Kütahya Gece Yarısı Sallandı
AFAD, Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 23.54'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 13.71 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-18
Saat:23:54:54 TSİ
Enlem:39.225 N
Boylam:29.0075 E
Derinlik:13.71 km
Detay:https://t.co/c5KzSe4H73@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi