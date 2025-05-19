Kütahya Gece Yarısı Sallandı

AFAD, Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kütahya Gece Yarısı Sallandı

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 23.54'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 13.71 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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