Mansur Yavaş'tan Gençlere '19 Mayıs' Çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri yarın yapılacak yürüyüşe davet etti.

'19 MAYIS SADECE BİR BAYRAM DEĞİL'

Yavaş, paylaşımında "19 Mayıs, sadece bir bayram değil; bu milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa yürüyüşünün adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu büyük günü, hep birlikte yaşamak için buluşuyoruz. 19 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyoruz. Tüm gençlerimizi ve Ankaralı hemşehrilerimi yürüyüşe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı, 19 Mayıs dolayısıyla ayrıca şu mesajı paylaştı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yıl dönümünde, tüm Ankaralıların, milletimizin ve gençlerimizin '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Ulusal egemenliğe giden yolda atılan ilk adımın 106. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tarih boyunca aziz milletimiz, en zor dönemlerde dahi bağımsızlık ve özgürlük sevdasından asla vazgeçmemiştir. Bu özgürlükçü ruhun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki Anadolu’da milletimizin gücüyle büyük bir mücadele vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.

'GENÇLERİMİZE YENİ UFUKLAR AÇMAK EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ'

Cumhuriyetin Başkenti Ankara’da; birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla çok çalışarak, üretmeye devam ederek bize emanet edilen bu mirasa sahip çıkıyoruz. Gençlerimize yeni ufuklar açmak en önemli hedeflerimizden biri.

'HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDA OLACAĞIZ'

'Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir' diyen Atatürk, Türk milletini ileriye taşıyacak gücün gençlerde olduğunu görmüştü. Biz de bu sözü kendimize rehber alarak, gençlerimizin önünü açacak çalışmalarla her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.

İstiklal Harbimizi Cumhuriyet ile taçlandıran başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi