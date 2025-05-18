Ailesiyle Piknik Yapmaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı! Yürüyüş Yaparken Ceset Buldu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Düden Çayı'nda ailesiyle piknik yapmaya giden bir vatandaş, yürüyüş yaptığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Çayın içinde otların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden şahıs, durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemede yatan kişinin Çavşin Öztünç (49) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ailesiyle Piknik Yapmaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı! Yürüyüş Yaparken Ceset Buldu

Tüyler ürperten olay, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 4722. Sokak yakınlarında Düden Çayı'nda meydana geldi.

PİKNİK YAPMAYA GİTTİ, CESET BULDU

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Düden Çayı kenarına piknik yapmaya giden bir vatandaş, yürüyüş sırasında çayın içinde otların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Çavşin Öztünç (49) olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öztünç'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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