4 Öğretmen Feci Şekilde Can Vermişti... Ölüm Yolunda Hala Önlem Alınmadı: 'Daha Kaç Tane Can Kaybedeceğiz?'

Adana'da Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düşmüştü. Kazada, sürücü Dilek Altıparmak ile Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Tanrıkulu (37) yaşamını yitirmişti.

'KAZA 'GELİYORUM' DER'

Olayın yaşandığı yerde bugün CHP ilçe başkanlıkları öncülüğünde yol kapatma eylemi yapıldı, şehit olan öğretmenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sonrasında toplanan grup dağılarak yolu trafiğe açtılar. Etkinlikte “Kaza geliyorum der, Saimbeyli halkı kulak ver!” yazılı pankart dikkat çekti.

'DAHA KAÇ CAN KAYBEDECEĞİZ?'

CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Orçun Yıldız burada yaptığı konuşmada, ölümlü kazaların yaşandığı karayolunda hala bir önlem alınmadığını vurguladı. 'Daha kaç canımız gidecek?' diyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada görev aşkıyla yola çıkan ve ihmaller zincirine kurban giden dört tane öğretmenimizi anmak için toplandık. Bu öğretmenlerimizin ismi Dilek Altıparmak, Pınar Kılıç, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Tanrıkulu... Hepsi bir köy okulunda çocuklara ışık olmaya çalışan öğretmenlerdi. Ancak iki yıl önce Saimbeyli-Feke karayolunda, yani tam burada hala önlemlerin alınmadığı yerde, ihmaller zincirine kurban giderek canlarından oldular. Bununla alakalı kazaya ilişkin Feke Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma davasında da hem karayolları hem de enerji şirketleri ihmalkarlıktan dolayı asli kusurlu bulunmuşlar. Fakat bununla alakalı henüz tam net anlamda bir gelişme yok ve hala bir önlem yok. Daha kaç tane öğretmen, daha kaç tane can kaybedeceğiz? Bizler bu acının üzeri örtülmesin, sorumlular hesap versin diye buradayız. Onların hatırasını yaşatmak ve bir daha böyle canlar yanmasın diye mücadele etmek boynumuzun borcu. Unutmayacağız, unutturmayacağız, susmayacağız."

'AYNI YOL ÜZERİNDE BABAMI KAYBETTİM'

CHP Tufanbeyli İlçe Başkanı Murat Şahin Aktürk ise "Ben bu acıyı en derinden, en içten yaşayan insanlardan biriyim. 2014 yılında trafik kazasında babamı aynı yol üzerinde kaybettim. O günden bu güne bizler sürekli gözümüz dağlarda kalarak, oralardan kayalar düşmesin korkusuyla geçtiğimiz bu yollarda mücadele vermeye çalışıyoruz. Keşke bizim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimleri gibi burada iktidarın bize söz vermiş olan insanlar da yanımızda olsaydı. Ne yazık ki her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en büyük sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi dile getiriyor, bu konuda hiçbir zaman bıkmayacağız usanmayacağız. Sesimizi duyurana kadar Meclis'te yolda sokakta dağda bayırda her yerde bağırarak sesimiz duyulana kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ARTIK 'YETER' DİYORUZ'

Tüm vatandaşları bu konuda duyarlılığa ve birlikte mücadeleye çağıran CHP Saimbeyli İlçe Başkanı Güven Altan da “Yıllardır göz ardı edilen, ihmaller zinciriyle adeta can pazarına dönüşen bu yolda artık yeter diyoruz. 4 değerli öğretmenimizi kaybettiğimiz bu acı olayın ardından, sorumluların gereğini yapması ve yol güvenliğinin sağlanması için tüm halkımızı ses olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi