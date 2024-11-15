Dünya Gündeminden Düşmeyen Kabine! Trump'ın Sağlık Bakanı 'Aşı Karşıtı' Kennedy

ABD'de bir kez daha başkan seçilen Donald Trump'ın kabinesi şekillenirken, Sağlık Bakanlığı görevine "aşı karşıtı" olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr. aday gösterildi. Trump, Başkan Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. için "Bakan, herkesin bu ülkedeki zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlayacak "dedi.

Dünya Gündeminden Düşmeyen Kabine! Trump'ın Sağlık Bakanı 'Aşı Karşıtı' Kennedy

Dünya siyasetine yön veren ABD'de başkanlık seçimi 5 Kasım'da gerçekleşti. Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yarıştığı seçimde kazanan Trump oldu. Tüm dünyanın gözü bu koltuk değişiminin etkilerine çevrilirken Trump, ikinci dönemi için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını açıklamaya devam ediyor.

BAŞKAN KENNEDY'NİN YEĞENİ

Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum" dedi. Halkın uzun zamandır sağlık konusunda "yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" savunan Trump, merhum ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni olan Robert F. Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine inandığını söyledi.

Dünya Gündeminden Düşmeyen Kabine! Trump'ın Sağlık Bakanı 'Aşı Karşıtı' Kennedy - Resim : 1

'SAĞLIK KRİZİNE KARŞI DURACAK'

Trump, "Bakan, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Dünya Gündeminden Düşmeyen Kabine! Trump'ın Sağlık Bakanı 'Aşı Karşıtı' Kennedy - Resim : 2

AŞI KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı olumsuz tutumu ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla biliniyor.

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Kaynak: AA

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