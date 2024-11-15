BM Komitesinde 170 Ülkeden Filistin'e Destek! Ret Oyu Kullanan Ülkeler Belli Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri kesintisiz devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Komitesinde "sosyal, insani ve kültürel" konuların ele alındığı toplantıda, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına" ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, 6 "hayır" oyuna karşı 170 "evet" ve 9 "çekimser" oyla kabul edildi. Arjantin, İsrail, Micronezya, Nauru, Paraguay, ve ABD hayır oyu kullanan ülkeler oldu.

TÜM BM ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI

Kararda, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkı teyit edilir" ifadesine yer verildi.

Tüm ülkelerin bölgede barış içinde yaşama hakkı bulunduğuna dikkati çekilen kararda, bütün devletler ve BM örgütlerine Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirmesine destek olma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA