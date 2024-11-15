İzmir'den İsrail'e Giden Geminin Rota Bilgileri Ortaya Çıktı: Yalan da Ticaret de Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Saldırılarda okullar, hastaneler bile bombalanırken binlerce kişi hayatını kaybetti. Ticaret Bakanlığı, İsrail'in katliamlarına karşı kamuoyunda yükselen tepkiler sonrası 9 Nisan 2024'ten itibaren İsrail ile ihracatı kısıtlama kararı alındığını duyurmuştu. İsrail'le ihracat ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024'ten itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen sonlandırıldı. Ancak Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiğine yönelik haberler sık sık gündem olmaya devam ediyor.

İZMİR'DEN İSRAİL'E GİTTİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Aliağa Nemrut Limanı’ndan kalkarak İsrail’in Hayfa Limanı’na giden KAAN DEVAL adlı yük gemisinin, 36 saat boyunca AIS vericilerini kapalı tutarak rotasının gizlendiğini belirtti.

"Birkaç saat önce vericiler açılıyor, bir de görelim, gemi İsrail’in Hayfa Limanı’nda" diyen Çömez, "Yalan da, ticaret de harıl harıl devam ediyor" ifadelerini kullandı.

🤔Peki bu ne?

🚢KAAN DEVAL yük gemisi, 2 gün önce Aliağa Nemrut Limanı’ndan ayrılıyor.

📡Tam 36 saat AIS elektronik vericilerini kapatıyor ve rotası takip edilemiyor.

🚢Bir kaç saat önce vericiler açılıyor, bir de görelim, gemi İsrail’in Hayfa Limanı’nda!

🤥Yalan da, ticaret de… pic.twitter.com/b0djIZKwPh — Turhan Çömez (@ComezTurhan) November 14, 2024

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda dün 'Noterlik Kanunu' görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında tansiyon yükseldi.

DEM Parti ve CHP’li milletvekilleri, Azerbaycan petrolünün Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail’e aktarıldığını iddia etti. AKP'li Zengin ise bu anlaşmayı yalanlayamadı. Zengin, kendilerinden önce imzalanan uluslararası bir anlaşma olduğunu belirtti.

ERDOĞAN: KISITLAMALARI YÜRÜRLÜĞE KOYDUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye olarak İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduklarını belirterek, "Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı'nda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail'le ticari işlemleri tamamen durdurduk. 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLAMIŞTI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem