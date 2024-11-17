Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında! İşte Elektrikli Araçlar ve Menzilleri

Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yıla göre artış gösterdi. Tam elektrikli otomobillerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3'e artış gösterirken hibrit otomobillerin payı ise yüzde 16,9'a yükseldi.

Çevre dostu ve cep dostu özelliğiyle elektrikli otomobil satışları her ay giderek artarken Türkiye'de 2 milyon TL'nin altındaki elektrikli otomobillerin fiyat ve menzilleri belli oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci, başlangıç fiyatlarına göre elektrikli otomobillerin ortalama menzillerini sıraladı.

İşte o liste:

BYD Dolphin 1.280.000 TL 427 km

MG MG4 1.349.000 TL 350 km

Peugeot 208 1.364.500 TL 400 km

Citroen C4 1.375.000 TL 468 km

Citroen C4X 1.375.000 TL 468 km

Opel Corsa 1.395.900 TL 350 km

Fiat 600e 1.399.900 TL 406 km

Togg T10X 1.432.600 TL 314 km

BYD Atto 3 1.490.000 TL 420 km

Kia EV3 1.490.000 TL 435 km

Peugeot 2008 1.515.500 TL 406 km

Alfa R. Junior 1.549.900 TL 410 km

Hyundai Kona 1.578.447 TL 305 km

MG ZS EV 1.599.000 TL 440 km

Opel Mokka 1.600.900 TL 403 km

Renault Megane 1.641.000 TL 450 km

Peugeot 308 1.668.000 TL 410 km

Kia Niro EV 1.720.500 TL 460 km

Jeep Avenger 1.724.900 TL 400 km

Hyundai Ioniq6 1.765.000 TL 429 km

Opel Astra 1.767.900 TL 416 km

Seal U EV 1.790.00 TL 500 km

Tesla Model Y 1.866.203 TL 455 km

Peugeot 3008 1.870.000 TL 500 km

KG Torres EVX 1.880.000 TL 500 km

Hyundai Ioniq 5 1.895.000 TL 440 km

Kia EV6 1.920.500 TL 428 km

MINI Countryman 1.921.600 433 km