Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında! İşte Elektrikli Araçlar ve Menzilleri
Çevre dostu özelliğiyle tercih edilen elektrikli araçların satışlarında artış devam ediyor. Türkiye’de fiyatı 2 milyon TL’nin altında olan otomobillerin fiyatları ve menzilleri de belli oldu. İşte o liste…
Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yıla göre artış gösterdi. Tam elektrikli otomobillerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3'e artış gösterirken hibrit otomobillerin payı ise yüzde 16,9'a yükseldi.
Çevre dostu ve cep dostu özelliğiyle elektrikli otomobil satışları her ay giderek artarken Türkiye'de 2 milyon TL'nin altındaki elektrikli otomobillerin fiyat ve menzilleri belli oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci, başlangıç fiyatlarına göre elektrikli otomobillerin ortalama menzillerini sıraladı.
İşte o liste:
BYD Dolphin 1.280.000 TL 427 km
MG MG4 1.349.000 TL 350 km
Peugeot 208 1.364.500 TL 400 km
Citroen C4 1.375.000 TL 468 km
Citroen C4X 1.375.000 TL 468 km
Opel Corsa 1.395.900 TL 350 km
Fiat 600e 1.399.900 TL 406 km
Togg T10X 1.432.600 TL 314 km
BYD Atto 3 1.490.000 TL 420 km
Kia EV3 1.490.000 TL 435 km
Peugeot 2008 1.515.500 TL 406 km
Alfa R. Junior 1.549.900 TL 410 km
Hyundai Kona 1.578.447 TL 305 km
MG ZS EV 1.599.000 TL 440 km
Opel Mokka 1.600.900 TL 403 km
Renault Megane 1.641.000 TL 450 km
Peugeot 308 1.668.000 TL 410 km
Kia Niro EV 1.720.500 TL 460 km
Jeep Avenger 1.724.900 TL 400 km
Hyundai Ioniq6 1.765.000 TL 429 km
Opel Astra 1.767.900 TL 416 km
Seal U EV 1.790.00 TL 500 km
Tesla Model Y 1.866.203 TL 455 km
Peugeot 3008 1.870.000 TL 500 km
KG Torres EVX 1.880.000 TL 500 km
Hyundai Ioniq 5 1.895.000 TL 440 km
Kia EV6 1.920.500 TL 428 km
MINI Countryman 1.921.600 433 km