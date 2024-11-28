Senatoda Kabul Edildi: Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geldi

Avusturalya'da parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese'in daha önce duyurduğu 16 yaş altına sosyal medya yasağını dün 13 “hayır” oyuna karşı 102 “evet” oyu ile kabul etmişti. Temsilciler Meclisi'nin ardından Avusturalya senatosu da yasağı oylamak üzere bugün toplandı. Gece boyunca süren senato oturumunda 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı 19'a karşı 34 oyla kabul edildi.

DÜNYADA BİR İLK

Avusturalya, 16 yaş altına sosyal medya yasağını kabul ederek dünyada bu yönde yasak getiren ilk ülke oldu. Kasım 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen yasak sert sosyal medya kontrollerini de beraberinde getiriyor. Sosyal medya yasağı, yasalaşmadan önce değişikliklerin onaylanması için hükümetin çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek. Oyun ve mesajlaşma platformları, hesap olmadan erişilebilen siteler yasaktan muaf tutulacak.

UYMAYANLARA CEZA YAĞACAK

Muhalefet tarafından da desteklenen yasak, dünyada bugüne kadar sosyal medya kullanımında belirlenen en yüksek yaş sınırını getiriyor. Yasa tasarısı kapsamında yaş sınırlamasını uygulamak için biyometri veya kimlik bilgilerini içerebilecek bir yaş doğrulama sisteminin denenmesi planlanıyor. Instagram, Facebook, TikTok, X ve Snapchat gibi popüler sosyal medya ağlarını kapsaması beklenen yasağa uymayan sosyal medya platformlarına ise 32 milyon ABD doları tutarında para cezası verilmesi öngörülüyor.