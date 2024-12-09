Diddy'nin Kan Donduran Davası Büyüyor! Jay-Z'ye '13 Yaşında Çocuğa Cinsel Saldırı' Suçlaması

Çocukların da dahil olduğu bir fuhuş ağı kurmakla suçlanarak tüm dünyada şok etkisi yaratan ABD'li rapçi ve müzik yapımcısı Diddy tarafından 13 yaşındayken cinsel saldırıya uğradığını söyleyen bir kadın, aynı partide bir diğer ünlü rapçi Jay-Z tarafından da saldırıya uğradığını iddia etti.

Diddy'ye dava açan kadın, ünlü şarkıcı Beyonce ile evli olan Jay-Z'yi de suçlayarak ikisinin 2000 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını öne sürdü. Jay-Z, Diddy ile bağlantılı olarak cinsel saldırıyla suçlanan ilk ünlü oldu.

'BU BİR ŞANTAJ GİRİŞİMİ'

NTV'de yer alan habere göre 55 yaşındaki rapçi, 2000 yılında gerçekleştiği iddia edilen taciz iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. İddialara tepki gösten Jay-Z bunun bir "şantaj girişimi" olduğunu ileri sürdü.

Rapçi, "Avukatım, Tony Buzbee adlı bir avukattan talep mektubu adı verilen bir şantaj mesajı aldı. Uzlaşabileceğimizi düşünmüş. Hayır efendim, tam tersi bir etki yarattı! Bu mektup, dolandırıcılığınızı ifşa etmek istememe neden oldu. Bu yüzden hayır, size TEK BİR KURUŞ vermeyeceğim!" açıklamasında bulundu.

'BEN SİZİN DÜNYANIZDAN DEĞİLİM'

Jay-Z sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iddialar o kadar iğrenç ki sizden şikayette bulunmanızı rica ediyorum, küçük bir çocuğa karşı böyle bir suç işleyen herkes hapse atılmalı, siz de katılmıyor musunuz? Tüm 'ünlülerin' aynı olduğunu düşünerek korkunç bir yargıya vardınız. Ben sizin dünyanızdan değilim. Brooklyn projesinden çıkan genç bir adamım. Biz bu tür oyunlar oynamıyoruz. Çok katı kurallarımız ve onurumuz var."

Kaynak: NTV