Mahkemeden Diddy'ye Üçüncü 'Tahliye' Reddi!

Tüm dünyada şok etkisi yaratan, "müzik dünyasının Epstein'i" olarak bilinen ABD'li rapçi Diddy gündemden düşmüyor. Yüzlerce kişi tarafından "cinsel saldırı, seks ticareti, insan kaçırma ve rüşvetle" suçlanan ünlü rapçinin kefaletle serbest bırakılma talebi yine reddedildi.

Yargıç Arun Subramanian, Diddy'nin "şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtların" bulunduğunu belirtti. Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulan rapçinin, diğer mahkumların telefonlarını kullanarak rapçinin "aranabilecekler" listesinde olmayan birçok kişiyle iletişime geçtiğini hatırlatan Subramanian, Diddy'nin kefaletle serbest bırakılması talebini bu nedenle reddettiğini vurguladı.

'KURALLARI ÇİĞNEMEYE İSTEKLİ'

Yargıç Subramanian ayrıca, kararında Diddy'nin iletişimini gizlemek için "kuralları çiğnemeye istekli" olmasının da etkili olduğunu kaydetti. Subramanian, bu davadaki iddiaların niteliği ve hükümet tarafından sağlanan bilgiler göz önüne alındığında, mahkemenin rapçinin kefaletle serbest bırakılma koşullarına uyması konusunda güven vermediğini vurguladı.

Diddy'nin daha önceki kefaletle serbest kalma talepleri, "davanın tanıklarını etkileme ihtimali" gerekçesiyle reddedilmişti. Federal savcılar, 17 Kasım'da Diddy'nin, aleyhinde tanıklık edecek kişileri hapishaneden arayarak etkilemeye çalıştığını bildirmişti.

PARA KARŞILIĞI MAHKUMLARIN TELEFONUNU KULLANDI

Savcılarca dava dosyasına eklenen yeni suçlamada ünlü rapçinin, dinlemeye takılmamak için para karşılığında 8 mahkumun telefonlarını kullandığı, konuştuğu kişilere görüşme yasağı listesinde bulunan şahısları bağlatarak üçlü görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

Diddy'nin görüşmelerinde davada aleyhine tanıklık yapacak kişileri de arayarak tehdit ettiğini kaydeden savcılar, "Davalı, MDC'de tutulduğu süre boyunca yasalara aykırı şekilde tanıkları etkilemeyi sürdürmüş ve davanın işleyişine zarar verecek davranışlarda bulunmuştur" görüşünü paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

"Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Diddy'nin bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Rapçinin mağdurlar hakkında "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Diddy'nin tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Diddy, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Diddy, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Kaynak: AA