Kuruluş Osman Dizisinde İki Ayrılık Birden!

Yayın hayatına 6 sezondur devam eden ve hala reytingleriyle kanalın yüzünü güldüren Kuruluş Osman dizisinden iki ayrılık haberi birden geldi. Dizinin 'Gencer Bey'i Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun, hikayenin gidişatı gereği projeden ayrıldı.

Kuruluş Osman Dizisinde İki Ayrılık Birden!

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonunda da ekran yolculuğuna devam ediyor. Dün akşam 172. bölümü ekrana gelen dizide 2 ayrılık birden yaşandı. Bu ayrılıkların, dizinin hikayesinde değişiklik yaşanacağı için gerçekleştiği öğrenildi.

Kuruluş Osman Dizisinde İki Ayrılık Birden! - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; dizinin 'Gencer Bey'i Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun ekibe veda etti.

Kuruluş Osman Dizisinde İki Ayrılık Birden! - Resim : 2

Fenomen diziye bir de genç bir oyuncu dahil olacak. Asya Ağca “Halime” (Poena) karakteriyle dizide rol alacak.

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