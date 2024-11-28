Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi, İşte Son Durumu

Tiyatro oyunu nedeniyle turnede olan Necmi Yapıcı kaza geçirdi. Kaza nedeniyle ayağı kırılan oyuncu son durumunu sevenleriyle paylaşırken, iki şehirdeki tiyatro gösterilerini de iptal ettiklerini açıkladı.

Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi, İşte Son Durumu

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Papatyam', 'Meryem' ve 'Seksenler' gibi projelerde yer alan, son dönemde tiyatro oyunuyla sahnede olan ünlü oyuncu Necmi Yapıcı kaza geçirdi.

Tiyatro oyunu nedeniyle turnede olan 52 yaşındaki oyuncu, ayağını kırdığını belirtirken, seyircilerden özür dileyerek Tokat ve Samsun’daki oyun gösterimlerini iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi, İşte Son Durumu - Resim : 1

“OYUNUMUZU ERTELEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Bir duyuru yapmak için karşınızdayım. Ayın 28'i ve 29'u Tokat ve Samsun'da Güldüren Cazibe adlı oyunumuzu oynayacaktık. Bu oyunda 4 karakteri oynuyorum ve bir kaza geçirdim. Dolayısıyla oyunumuzu ertelemek zorunda kalacağız. Ayağım alçıda şu an. O yüzden hepinizden özür diliyorum" ifadeleriyle son durumunu paylaştı.

Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi, İşte Son Durumu - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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