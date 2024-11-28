Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi, İşte Son Durumu

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Papatyam', 'Meryem' ve 'Seksenler' gibi projelerde yer alan, son dönemde tiyatro oyunuyla sahnede olan ünlü oyuncu Necmi Yapıcı kaza geçirdi.

Tiyatro oyunu nedeniyle turnede olan 52 yaşındaki oyuncu, ayağını kırdığını belirtirken, seyircilerden özür dileyerek Tokat ve Samsun’daki oyun gösterimlerini iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

“OYUNUMUZU ERTELEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Bir duyuru yapmak için karşınızdayım. Ayın 28'i ve 29'u Tokat ve Samsun'da Güldüren Cazibe adlı oyunumuzu oynayacaktık. Bu oyunda 4 karakteri oynuyorum ve bir kaza geçirdim. Dolayısıyla oyunumuzu ertelemek zorunda kalacağız. Ayağım alçıda şu an. O yüzden hepinizden özür diliyorum" ifadeleriyle son durumunu paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem