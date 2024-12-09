Müge Anlı’dan ‘Çağla Şıkel’ İtirafı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne Damga Vurdu

Bu yıl 50. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Meslekte 35. Yıl ödülüne layık görülen sunucu Müge Anlı’nın sahnede yaptığı konuşma dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl “Ben artık Altın Kelebek'te aday gösterilmek istemiyorum. 11. ödülümü de alıp bundan sonra yeni arkadaşlarımızı izleme taraftarıyım” açıklamasını yapan Müge Anlı, adaylıktan neden çekildiğinin sebebini de açıkladı.

“ÇAĞLA ŞIKEL'İN DE BULUNDUĞU DEĞERLERİ DOSTLARIM…”

“Defalarca Altın Kelebek ödülünün sahibi oldum” diye belirten Alı, şöyle konuştu: Geçtiğimiz yıl da bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerleri dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onur verici iltifatlardan biriydi. Teşekkür ediyorum.

Anlı'nın bu konuştuğu anlarda, sahnede sunucu olarak yer alan Çağla Şıkel'in yüz ifadesinde de büyük dikkat çekti.

“ADAY GÖSTERİLMEK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

Geçen yıl ödül törenine katılmayan Müge Anlı, aday olmak istemediğini şu ifadelerle duyurmuştu: Artık daha genç arkadaşlarımız, daha yeni işe başlayan arkadaşlarımız bence bu mutluluğu ve gururu yaşasınlar. Ben artık Altın Kelebek'te aday gösterilmek istemiyorum. 11. ödülümü de alıp bundan sonra yeni arkadaşlarımızı izleme taraftarıyım.

Kaynak: Gerçek Gündem