Masterchef'te Tepki Çeken Eleme! Yarışmaya Tabağı Eksik Olan Şirin Değil Emre Veda Etti

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kala heyecan arttı. Geçen hafta yarışmacı Kaan’ın veda ettiği yarışmaca, bu hafta herkes kimin eleneceği merakla beklerken, potadaki isim sosyal medyada gündem oldu.

İSMİ ELEME POTASINDAYDI

Son olarak oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Şirin, Beyza ve Emre eleme potasına gitmişti. Ödül oyununun sahibi Onur olmuş, son eleme adayı da Erim seçilmişti. Yarışmanın ilk etabında Eda ve Onur, en iyi tabakları hazırlayarak ilk 8'e girmeyi başarmıştı.

EKSİK TABAK ÇIKARDI AMA ELENMEDİ

Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, eleme gecesinde eksik ürünle tabak çıkaran Şirin’i değil, Emre'yi eledi. Şeflerden düşük puan alarak yarışmaya veda eden isim Emre oldu. Bu kararın ardından seyirci tepki gösterdi.

Kaynak: TV8