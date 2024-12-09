‘Yenidoğan’ Skandalında Bir Halka Daha! Gerçek Davadan Sonra Ortaya Çıktı, Ruhsatı İptal Edilen 19 Hastane…

Türkiye’nin kanını donduran 47 sanığın yargılandığı ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

Yürek yakan davanın ardından ortaya çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi. Yenidoğan Çetesi’yle bağlantılı 19 hastanenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığı açıklanmıştı. Birgün’de yer alan habere göre, o hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde ve internet sayfasında aktif ve faal olarak gözüktüğü ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın elindeki faal hastaneler listesinin güncel olmadığı belirlendi.

“NET OLARAK TESPİT ETTİK”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, TBMM’deki komisyon toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu iddiayı masaya taşıdı. Özer “Ruhsatları iptal edilen hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde ve internet sayfasında aktif ve faal olarak gözüktüğünü net olarak tespit ettik” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiğini belirten Özer, konuyu düzeltmeleri için belge talep ettiğini söyledi. Özer, gönderdiği maile 10 günü aşkın süredir yanıt alamadığını belirtti.

Kaynak: BirGün