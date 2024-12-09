Harita Yeniden Şekilleniyor, Suriye Milli Ordusu Münbiç'i Aldı: Suriye'de Anbean Neler Oluyor?

27 Kasım'da cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların Humus'u ele geçirmesiyle başlayan süreç Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Rusya'ya gitmesiyle birlikte başkent Şam'ın kontrolü silahlı muhalif grupların kontrolüne geçti.

10.27 MÜNBİÇ KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki bölgelere başlattığı operasyonları sürdürüyor. Terör örgütünün işgali altındaki Münbiç, SMO güçlerinin kontrolüne geçti.

10.15 ABD'DEN SURİYE'YE HAVA SALDIRISI

CENTCOM, sosyal medya hesabından Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde IŞİD'e ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıların, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı da ifade edildi.

10.08 GİZLİ YER ALTI HÜCRELERİ

Suriye'de iktidarın el değiştirmesiyle birlikte işkence ve kötü muameleyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi.

Şam'daki yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

09.30 İSRAİL GÜÇLERİ TAMPON BÖLGEYİ GEÇTİ

İsrail güçleri 1973'ten sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü iddia etti, orduya Golan Tepeleri'ni ele geçirme talimatı verdi.

İsrail uçakları ayrıca dünden bu yana ülke genelindeki silah depolarını hedef aldı. İsrail'in 100'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İddialara göre İsrail'in hedefleri arasında askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stokları vardı.

HTŞ LİDERİ EMEVİ CAMİ'NDE

Şam'a ulaşan HTŞ lideri el-Colani Emevi Camii'ne gitti.

Colani, burada yaptığı konuşmada konuşmada "Suriye'nin 20 yıldır bu anı beklediğini" vurgulayan el-Colani "Bu zalim tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı" dedi.

HTŞ lideri şöyle devam etti: "Suriye'deki hiçbir ev yok ki savaştan zarar görmemiş olsun, savaşa dahil olmamış olsun. Elhamdülillah savaş bitti zafer elde ettik... Bugünden itibaren Suriye kurtuldu temizlendi. Bu zafer yetimlerin, dulların, şehitlerin zaferidir."

ŞAM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cihatçıların kontrolüne geçen başkente dönüşler başlarken, Şam'da yağma olaylarının da yaşandığı öğrenildi. Şehrin kontrolünü ele geçiren gruplar olayları engelleyebilmek için sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kaynak: AA-DHA-İHA