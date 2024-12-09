Bomba Aşktan İlk Fotoğraf! Özge Özpirinçci Paylaştı
Avukat Nail Gönenli ile şef İdil Yazar aşkından ilk fotoğraf geldi. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan çiftin birlikte ilk fotoğrafını oyuncu Özge Özpirinçci paylaştı.
Nail Gönenli, Çağla Şıkel ile birlikteliğinin sona ermesinin ardından gönlünü İdil Yazar'a kaptırdı. Yaklaşık iki aydır birlikte olan Nail Gönenli ile İdil Yazar, aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı.
AŞKIN İLK FOTOĞRAFI
Nail Gönenli, sevgilisi İdil Yazar ile yakın arkadaşları olan Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk ile eğlenmeye çıktı. Özpirinçci, hep birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.