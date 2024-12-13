En Çok Kazanan Yine O Oldu! Taylor Swift'e 10 Ödül Birden

2024 Billboard Müzik Ödülleri dün gece internet üzerinden yayınlanan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının kalbi bu kez dijital ortamda attı; ama ödüllerin heyecanı ve kazananların coşkusu ekranın ötesine geçti. Gecenin yıldızı tahmin edildiği gibi Taylor Swift'ti.

DRAKE'İ SOLLADI

Taylor Swift gece boyunca tam 10 ödül kazanarak kariyerinin toplam ödül sayısını 49’a çıkardı ve böylece Billboard tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarı Swift'i daha önce rekorun sahibi olan Drake’in önüne taşıdı.

Gecenin sonunda Swift, ödülleriyle birlikte ekrana gelen teşekkür konuşmasında “Bu ödülleri kazanmak kadar, yıllardır sizinle müzik yapabilmek de benim için büyük bir onur” dedi.

EN İYİ YENİ SANATÇI ROAN

Swift’in tarihi anı bir yana, ödül töreni birçok başka unutulmaz ana da sahne oldu. “Good Luck, Babe!” şarkısıyla müzik listelerini altüst eden genç yetenek Chappell Roan, En İyi Yeni Sanatçı ödülünü alırken gözyaşlarına hâkim olamadı. "Bu benim hayalimdi. Destek veren herkese teşekkür ederim," dediği konuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

EN İYİ ERKEK SANATÇI WALLEN

En İyi Erkek Sanatçı ödülünün sahibi country müzik dünyasının güçlü sesi Morgan Wallen oldu. Wallen, ödülünü alırken "Bu yıl müziğimle daha fazla insana dokunmayı başardım. Bu benim için her şeyden önemli," diye konuştu.

R&B'DE SZA ZİRVEDE

R&B kategorisinin kazananı ise SZA oldu. Başarılı sanatçı, özellikle albümündeki güçlü kadın hikayeleriyle dikkat çekerken, ödülünü alırken kısa ve öz bir teşekkür mesajı verdi: “Bu ödül sadece benim değil, tüm kadınların gücü adına!”

RAP LİDERİ DRAKE, ROCK LİDERİ BRYAN

Rap dünyasında bir diğer rekorun sahibi olan Drake bu alanda yine zirvede yer aldı ve En İyi Rap Sanatçısı ödülünü kazandı.

Rock müzik severler ise ödüllerini Zach Bryan ile kutladı. Bryan, hayranlarına “Hep birlikte daha fazla müzik yapmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi