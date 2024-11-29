Billboard, Taylor Swift'in Tartışma Yaratan 'Çıplak Görüntü'leri İçin Özür Diledi

KANYE WEST İLE TAYLOR SWIFT TARTIŞMASI

Kanye West ile Taylor Swift arasındaki sürtüşmenin 'Famous' şarkısı ve klibiyle ayyuka çıkması, 2020'de sızdırılan bir ses kaydıyla oldu.

2016'da kaydedilen görüşmede Kanye West, Taylor Swift'e şarkı sözleri hakkındaki fikrini soruyordu. Swift de yanıt olarak, "Nasıl daha iyi olacağını düşünüyorsan o şekilde yaz. Her iki şekilde de sorun yok. Bunu bana söylediğin için minnettarım. Süpersin" diyordu.