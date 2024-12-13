Sosyal Medya Yıkılıyor... Selena Gomez Nişanlandı, Hailey Bieber'dan Olay Hamle Geldi

Sosyal medya dünden beri dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in nişan duyurusunu konuşuyor. Bu yıl Rare Beauty adlı güzellik markası sayesinde milyarder olan Gomez, bir buçuk yıldır birlikte olduğu müzik prodüktörü Benny Blanco'dan evlilik teklifi aldığını duyurarak nişan yüzüğüyle fotoğraflarını paylaştı.

Instagram'da en çok takip edilen kadın unvanına sahip ünlü şarkıcının gönderisi kısa sürede milyonlarca yorum ve beğeni aldı. Taylor Swift, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston ve Gordon Ramsay gibi birçok ünlü ismin beğenip iyi dileklerini ilettiği gönderiyi beğenen bir isim ise dikkat çekti.

NİŞAN DUYURUSUNA 'KALP'

Selena Gomez'in 2010-2018 yılları arasında bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber da nişan duyurusuna beğeni gönderdi. Justin Bieber'ın Selena Gomez'den ayrıldıktan yalnızca iki ay sonra evlilik kararı aldığı Hailey Bieber, yıllardır sosyal medyada Gomez'e gönderme olarak yorumlanan hareketleri nedeniyle büyük tepki alırken, bu hareketiyle de sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi kullanıcılar bunu bir zeytin dalı olarak yorumlarken, kimi de Hailey Bieber'ın bu hareketinin çok gereksiz olduğunu savundu.

Kaynak: Haber Merkezi