Wanda Nara’dan Icardi’ye Saç Baş Yolduracak Fotoğraf! Roma’da Aşka Geldi, Gözü Kimseyi Görmedi

Galatasaraylıların eski yengesi, Mauro Icardi ile ayrılıp yeni aşka yelken açan Wanda Nara, aşkını Roma’ya taşıdı. Çocukları ve sevgilisi ile tatile çıkan Wanda Nara’nın ‘aşk’ fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Wanda Nara’dan Icardi’ye Saç Baş Yolduracak Fotoğraf! Roma’da Aşka Geldi, Gözü Kimseyi Görmedi

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrılıkları hem futbol hem de magazin dünyasını sarsan Wanda Nara, kısa süre önce yeni bir aşka yelken açmış, ünlü rapçi L-Gante ile birlikteliğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Wanda Nara, aşkının son hızıyla devam ettiğini bir kez daha kanıtladı. Wanda, çocukları ve yeni aşkı ile aşk denilince akla ilk gelen İtalya’ya tatile gitti.

Wanda Nara’dan Icardi’ye Saç Baş Yolduracak Fotoğraf! Roma’da Aşka Geldi, Gözü Kimseyi Görmedi - Resim : 1

İTALYA’NIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

38. doğum gününü kutlayan Wanda Nara’nın yeni paylaşımları da çok konuşuldu. İtalya sokaklarında aşk tazeleyen Wanda, sevgilisiyle Kolezyum ve Aşk Çeşmesi önünde verdiği pozlara kalp emojisi koydu. Sosyal medya hesabını bir an boş bırakmayan Wanda, İtalya’nın altını üstüne getirdi.

Wanda Nara’dan Icardi’ye Saç Baş Yolduracak Fotoğraf! Roma’da Aşka Geldi, Gözü Kimseyi Görmedi - Resim : 2

FOTOĞRAFLARINI HERKES KONUŞTU

Icardi severlerinin linç ettiği eski yengeleri Wanda Nara’nın yeni aşk pozları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Nara’nın fotoğraflarının altında “Roma'da aşk başkadır”, “Balayı gibi geziyorsunuz”, “Nara gezmeye doymuyorsun” gibi yorumlar yapıldı.

Wanda Nara’dan Icardi’ye Saç Baş Yolduracak Fotoğraf! Roma’da Aşka Geldi, Gözü Kimseyi Görmedi - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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