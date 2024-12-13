Kanseri Yenip Beynindeki Tümörle Savaş Vermişti, Ünlü Şarkıcı Şimal Test Sonucunu Açıkladı! ‘Beyin Zarında…’

2021 yılında meme kanserine yakalanan, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan ünlü şarkı Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

“ŞU HALİME BİLE ŞÜKREDİYORUM”

17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçiren 38 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından eski ve yeni hallerini paylaşarak Bir önce attığım hikayedeki Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Genç şarkıcı yakın zamanda MR çektireceğini açıklayarak, takipçilerinden dua istemişti. Şimal’dan yeni bir paylaşım daha geldi.

“SONUÇ, STABİL DEDİ RADYOLOJİ HOCAMIZ”

Sosyal medya hesabından MR sonucunu ve sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan Şimal “Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. Sonuç, stabil dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı dondurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak yok olup gidecek. Dua, dua, dua... Başka bir isteğim yok” diyerek sevenlerine “Gücümsünüz” mesajı verdi.

2012 yılında çıkış yapan şarkıcı Şimal Tebessüm Eden'in yakın bestesi bulunuyor. Sanatçının Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi