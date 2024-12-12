'Dünyanın En Cömert Patronu' Taylor Swift Oldu! Çalışanlarına Verdiği İkramiye Dudak Uçuklattı...

Dünya genelinde müzik piyasasında fırtınalar estiren Taylor Swift'in 2 milyar dolarlık hasılatla tarihi rekor kıran konser turu "The Eras Tour", iki yılın ardından sona erdi. Swift'in dansçılarından kamyon şoförlerine tüm turne ekibine toplamda 197 milyon dolarlık ikramiye vermesi, ünlü şarkıcıyı sosyal medya kullanıcılarına "dünyanın en cömert patronu" ilan ettirdi.

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'Dünyanın En Cömert Patronu' Taylor Swift Oldu! Çalışanlarına Verdiği İkramiye Dudak Uçuklattı...

Son iki yıldır kariyerinin zirve dönemini yaşayan ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 2 milyar dolar gelir elde ederek tarihin en büyük hasılatlı konser turu olan "The Eras Tour"u tamamladı. İki yıl süren ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin ekonomisine doğrudan etki eden turnesi boyunca 150 konser veren Grammy ödüllü şarkıcı, ekibine de büyük bir jest yaptı.

'Dünyanın En Cömert Patronu' Taylor Swift Oldu! Çalışanlarına Verdiği İkramiye Dudak Uçuklattı... - Resim : 1

Taylor Swift, Kanada'da tamamladığı konser turunda hiçbir aksaklık çıkmaması ve işlerinden çok memnun kaldığı için vokalistleri, dansçıları, prodüksiyon ekibi, catering elemanları ve kamyon şoförlerinden oluşan ekibine toplamda 197 milyon dolarlık ikramiye verdi.

'Dünyanın En Cömert Patronu' Taylor Swift Oldu! Çalışanlarına Verdiği İkramiye Dudak Uçuklattı... - Resim : 2

10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KATILDI

Dünyaca ünlü şarkıcının iki yıl devam eden konser turuna 10 milyondan fazla kişinin katıldığı ve 2 milyon dolardan fazla bilet satıldığı öğrenildi.

Swift'in jesti sosyal medyada gündem olarak büyük övgü topladı. Kullanıcılar, "Dünyanın en cömert patronu", "Benim patronum neden böyle değil?" ve "Keşke Taylor Swift'in ekibinde olsam" gibi yorumlar paylaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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