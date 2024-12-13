Masterchef Türkiye’de Yer Yerinden Oynadı! Jüri Beyza’ya Torpil mi Geçiyor? Herkes Bu İddiayı Konuşuyor

Finale geri sayımın başladığı MasterChef Türkiye’de ortaya atılan ‘torpil’ iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Kızgın yağ tepsisinin üzerine dökülmesiyle gündem olan yarışmacı Beyza bu kez de jürinin torpil yaptığı iddiasıyla gündem oldu.

Masterchef Türkiye’de Yer Yerinden Oynadı! Jüri Beyza’ya Torpil mi Geçiyor? Herkes Bu İddiayı Konuşuyor

TV8 ekranlarında her hafta başka bir heyecanın yaşandığı MasterChef Türkiye’de büyük finale sayılı haftalar kala elemeler devam ederken, son iddia herkesi şaşırttı. Yarışmada önceki haftalarda kızgın yağ tepsisini tutarken yüzüne döken ve yaralanan yarışmacı Beyza yürekleri ağza getirmiş, 10 günlük tedavisinin ardından yarışmaya geri dönmüştü.

Masterchef Türkiye’de Yer Yerinden Oynadı! Jüri Beyza’ya Torpil mi Geçiyor? Herkes Bu İddiayı Konuşuyor - Resim : 1

‘JÜRİ BEYZA’YA TORPİL YAPIYOR’ İDDİASI GÜNDEM OLDU

İsmi feci kazayla gündem olan genç yarışmacı, bu kez de ‘torpil’ iddiaları ile konuşuldu. MasterChef jürisinin Beyza Huri Aydın'a torpil yaptığı iddia edildi.

Masterchef Türkiye’de Yer Yerinden Oynadı! Jüri Beyza’ya Torpil mi Geçiyor? Herkes Bu İddiayı Konuşuyor - Resim : 2

Eda'yla yaşadığı gerilim nedeniyle tartışma yaşayan Beyza’nın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanması ortalığı karıştırdı. MasterChef yarışmacısı Erim'in Beyza için “2'de 2 dün, bugün 2'de 2, 4'te 4”, ifadesini kullanması, ‘torpil’ iddialarını alevlendirdi.

Masterchef Türkiye’de Yer Yerinden Oynadı! Jüri Beyza’ya Torpil mi Geçiyor? Herkes Bu İddiayı Konuşuyor - Resim : 3

“BEYZA'NIN DOKUNULMAZLIĞI ALMASINA ŞAŞIRDIK MI HAYIR”

Sosyal medyada Beyza hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kullanıcılardan biri “Torpilin döndüğünün kanıtı bugünde ikide iki yapıyorsa Beyza her şey ortada demektir. Göz göre göre insanların haklarını yiyip harcatıyorlar Beyza için” değerlendirmesini yaparken, başka bir sosyal medya kullanıcısı da şöyle dedi: Beyza'nın dokunulmazlığı almasına şaşırdık mı hayır tabii ki bide çeket giymek istiyorum diyor herhalde giyeceksin şefler nasıl giydirmez ceketi sana ayrıca iki hafta yoktu yarışmacılara çok büyük haksızlık yapıldı geldiği hafta direkt potaya girseydi.

Kaynak: Haber Merkezi

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