Yeşilçam’da Güzelliğiyle Baş Döndürüyordu! Harika Avcı’nın Kapısına Polis mi Dayandı? Çığlık Çığlığa Kaldı ve…

“Sende Sevgi Yok”, “Canım Gibisin”, “Sen Deli misin?”, “İşte Yine Harika Avcı”, “Nazar Boncuğu”, “Kolay Değil”, “Aşkımız Bir Uçurum”, “Deliyim” gibi yapımlarla 80’li ve 90’lı yıllara damga vuran, Yeşilçam’ın güzelliğiyle baş döndüren sanatçısı Harika Avcı, uzun süredir yaşadığı maddi sıkıntılar ile gündeme geliyordu.

"KENDİSİNİ EVE KAPATTI" İDDİASI

Ev kirasını ödeyemez hale geldiğini belirtilen sanatçının kapısına polis dayandığı iddiası sosyal medyada dikkat çekti. Ses sanatçısı Onur Akay, “Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor. Maalesef dernekler alkole devam ettiği için kirasını ödemekten vazgeçmiş ve Avcı kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor” dedi.

“POLİSLERLE KAPISINA GİTMİŞ”

Harika Avcı’nın ev sahibinin bir süredir kendisinden haber alamadığını belirten Onur Akay “Ev sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar. Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler. Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış” iddiasında bulundu.

“EVİNDEN ÇÖP BİLE ATILMADI”

Çok sayıda kişi ile konuştuğunu belirten Akay, “Harika Avcı’nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar. Benim etrafımda ise Harika Avcı’ya yardım etmek isteyen çok sayıda ünlü isim var. Bir kez daha kendisine bu satırlardan seslenmek istiyorum. Harika Hanım kabul ederseniz sizinle iletişime geçmek istiyorlar” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi