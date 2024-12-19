Arabeskin Efsanesi Ferdi Tayfur Ameliyat Sonrası İlk Kez Konuştu: İyiyim

Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tayfur 2 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği Medical Park Antalya Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Ferdi Tayfur'un doktoru Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum, e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik.

O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun. Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum."

İLK KEZ KONUŞTU

Ferdi Tayfur'un doktoru Medical Park Antalya Hastanesi Transplantasyon, Nefroloji ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, kendisini nasıl hissettiğini sorunca sanatçı Tayfur, "Sayenizde iyiyim, Allah'ın sayesinde iyiyim, Allah sizden razı olsun" karşılığını verdi.

Kaynak: DHA