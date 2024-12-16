Eski Sevgililerin 'Aldatma' Polemiği! Hadise İlk Kez Anlattı, Sinan Akçıl'dan Jet Yanıt Geldi

Dijital platform GAİN'de yayınlanan "Esas Oğlan" dizisiyle oyunculuğa yönelen ünlü şarkıcı Hadise, bir YouTube programında özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kariyerinin erken yıllarında ünlü söz yazarı ve besteci Sinan Akçıl ile ilişki yaşayan Hadise, eski sevgilisiyle ayrılık sürecini ilk kez anlattı.

'TELEFONUNDA BİR VİDEO GÖRDÜM'

Hadise, "Bir kavga yaşandı, ben evden çıktım. Otele gittim, peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır ama ayrılamazsın. 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de şarj ederken 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' sorusu çıktı, ben de 'Evet'i seçtim. Baktım, kendisini çekmiş aynada, aşırı fazla böyle ayna pozları... Ondan sonra da bir video gördüm, performans videosu" sözleriyle aldatıldığını açıkladı.

SİNAN AKÇIL'DAN YANIT

Hadise’nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Sinan Akçıl'dan da yanıt gecikmedi. Akçıl, Instagram'da Hadise'nin açıklamalarının yer aldığı bir habere "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi