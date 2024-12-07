Hadise, Ebru Gündeş, Gülşen, Sibel Can: Ünlülerin Yılbaşı Sahne Ücretleri Belli Oldu! Servet Kazanacaklar
2025 yılbaşı gecesine sayılı günler kala ünlü şarkıcıların sahne fiyatları belli oldu. Ünlü isimler bir gecede servetlerine servet katacak.
Kaynak: Magazin D Cumartesi
Yeni yıla girmeye sayılı günler kala 2025’in kazanan ünlüleri şimdiden belli oldu. Sanatçıların yılbaşı kaşeleri dikkat çekerken en yüksek ücret 20 milyon TL ile Hadise'nin oldu. Özellikle Kıbrıs’ta bulunan otellerde sahne alan şarkıcıların alacakları ücretler dudak uçuklattı.
İşte yılbaşında ünlülerin sahne alacağı yerler ve bir gecede kazanacağı paralar:
Magazin D Cumartesi'de yer alan habere göre, yılbaşını Kıbrıs ve Mısır'da kutlayacak olan Hadise, toplamda 20 milyon TL kazanarak listenin zirvesinde yer alıyor. Yine Kıbrıs'ta sahne alacak olan Ebru Gündeş, ise 10 milyon TL ile ikinci sırada yer alıyor.
İstanbul'da sahne alacak olan Sibel Can ise 8 milyon TL kazanacak. Gülşen yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak ve ünlü şarkıcı bir gecede 8 milyon lira kazanacak.
Kenan Doğulu Kıbrıs'ta, Yıldız Tilbe Ankara'da ve Ajda Pekkan ise İstanbul'da sahneye çıkacak. Ünlü isimler yılbaşı gecesi 7 milyon TL alacak. Almanya'da sahne alacak olan Bülent Ersoy ise 6 milyon TL kazanacak.
Özcan Deniz, Sıla, Hande Yener, Hakan Altun yılbaşı gecesinin 6 milyon kazanan isimlerinden olacak.
Funda Arar, Aşkın Nur Yengi ve Candan Erçetin yılbaşı gecesinde 5 milyon TL karşılığında sahneye çıkacak.
Mustafa Sandal 4.5 milyon lirayla İrem Derici de Kıbrıs'tan 3.5 milyon lirayla dönecek. Gülben Ergen, Alişan ve Zara yılbaşı gecesi 3 milyon lira kazanacak.