Hadise, Ebru Gündeş, Gülşen, Sibel Can: Ünlülerin Yılbaşı Sahne Ücretleri Belli Oldu! Servet Kazanacaklar

İşte yılbaşında ünlülerin sahne alacağı yerler ve bir gecede kazanacağı paralar:

Magazin D Cumartesi'de yer alan habere göre, yılbaşını Kıbrıs ve Mısır'da kutlayacak olan Hadise, toplamda 20 milyon TL kazanarak listenin zirvesinde yer alıyor. Yine Kıbrıs'ta sahne alacak olan Ebru Gündeş, ise 10 milyon TL ile ikinci sırada yer alıyor.