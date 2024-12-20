Kendini Odaya Kilitleyip Yardım İstemişti! Umut Akyürek Tedavi Gören Kızının Son Halini Paylaştı

Magazin gündemine estetikleriyle oturan ünlü şarkıcı Umut Akyürek, kısa süre önce kızı Melek Bal’ın madde bağımlısı olduğunu, kendisinden korktuğunu açıklamıştı.

“HERKESİN BİR SINAVI VAR BENİMKİ DE KIZIM”

Kızının tedaviye başladığını belirten Akyürek, katıldığı bir televizyon programında süreci şu sözlerle ifade etmişti: Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Plan yapamıyoruz mesela. Bütün gece oturuyor, akşama kadar uyuyor. Okuluna ara verdi son olarak, bir süredir gitmiyor. Herkesin bir sınavı var benimki de kızım.

KIZININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Umut Akyürek, bir süredir hastanede tedavi gören kızı Melek Bal’ın son halini paylaştı. Kızı ile yan yana fotoğraflarını sosyal medya hesabından post olarak yayınlayan Akyürek, fotoğrafa “Çok şükür bin şükür, bin maşallah. Ne kadar teşekkür etsem azdır sizlere” notunu yazdı.

“KORKUNÇ BOYUTLARA VARDI İŞ”

Akyürek’in daha önce kızına ilişkin yaptığı bıçaklı saldırı açıklaması günlerce konuşulmuştu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını açıklamıştı. Kızının kendisi iki kez darp ettiğini söyleyen Akyürek korkusunu şöyle açıklamıştı: Korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor.

Kaynak: Haber Merkezi