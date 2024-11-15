Umut Akyürek'ten Kızıyla İlgili Yeni Açıklama: 'Yavrumuz Yeniden Doğmuş Gibi'

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, 2005 yılında dünyaya getirdiği 19 yaşındaki kızı Melek Bal dolayısıyla zor bir dönem geçirdi. Geçen haftalarda Instagram hesabından bir video yayınlayan Umut Akyürek, kızı tarafından odaya kilitlendiğini ve Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu açıklamıştı.

Ünlü sanatçı olanları şöyle anlatmıştı:

"Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizinle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum. Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş..."

'POLİS ÇAĞIRDIK BİR ŞEY OLMADI'

"Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyor dil döküyor, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan... Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişlerdi defalarca. Suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar ortalıkta özgürce geziyor. Benim çocuğum da bu durumda."

'YAVRUMUZ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ'

Sözcü'de yer alan habere göre Umut Akyürek, tedavi görmeye başlayan kızının son durumu hakkında "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Baba Oktay Ertuğrul ise "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü