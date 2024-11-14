Memleketine Fabrika Kurmuştu! Berdan Mardini Dünyaya Açıldı

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinde yer alan isimlerden ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de memleketine kurduğu fabrika ile gündeme geldi. Mardini, 4 yıl önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, Mardin’in merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'ne fabrika kurdu.

Yaklaşık 350 kişiye istihdam sağlayan Berdan Mardini, daha önce kadınlara istihdam sağladığını açıklamıştı. Mardini şimdi de dünyaya açıldı. Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor. İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.

KİLO ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Berdan Mardini daha önce yaptığı bir açıklamada; "Fabrikada yüzde 90 kadın istihdamını sağladığımız için çok mutluyuz. Sezonda 400 kişi çalışıyor. Gülün geçen sene bir kilosu 14 bin eurodan satıldı." demişti.