Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa, Nil Karaibrahimgil ile Sahne Alacak

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 13 yaşındaki kızı Melisa'yı 29 Ekim'de "Bambaşka Sohbetler" adlı programında ağırlayarak gündem olmuştu. Doğduğundan beri "Serebral palsi" hastalığı ile mücadele eden Melisa, müziğe olan yeteneği ve müzisyen olma hayalini anlatmıştı.

OLUMLU YORUM YAĞDI

Sosyal medyadan çok sayıda olumlu yorum ve iyi dileklerin olduğu mesajlar alan Melisa, ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile birlikte sahneye çıkacak. Karaibrahimgil'in Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserinde "Kuzey Yıldızı" şarkısını birlikte seslendirecek olan ikili, şarkı provası da yaptı.

İkilinin prova anlarını Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem