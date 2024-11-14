Tarkan Yıllar Sonra Turneye Çıkıyor: Türkiye'de Konser Verecek mi?

Tarkan, gelecek yıl nisanda Avrupa turnesine başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Tarkan, en son 2019 yılında gerçekleştirdiği turnenin ardından, yeniden Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan "European Tour 2025" turnesinde ünlü şarkıcı, "Kuantum 51" albümündeki yeni şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınan hitlerini de sahne performansları eşliğinde seslendirecek.

Tarkan'ın Şahmeran Entertainment ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleştirilecek Avrupa turnesi kapsamında vereceği konserler, 2025 Nisan ayında başlayıp yaz aylarına kadar devam edecek.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Sanatçı, konser serisi kapsamında 4 Nisan'da Rotterdam Ahoy'da, 12 Nisan'da Düsseldorf PSD Bank Dome'da, 19 Nisan'da Viyana Wiener Stadthalle'de, 26 Nisan'da Stuttgart Porsche Arena'da, 4 Mayıs'ta Hamburg Barclays Arena'da, 11 Mayıs'ta Londra O2 Arena'da, 28 Mayıs'ta Berlin Uber Arena'da, 30 Mayıs'ta Münih Olympiahalle'de ve 1 Haziran'da Zürih Hallenstadion'da sahne alacak.

Turnenin bilet satışları bugün itibarıyla başladı.

Tarkan'ın Türkiye'de konser verip vermeyeceğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA