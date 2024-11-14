Mehmet Ali Erbil Gözaltına Alınmıştı... Yasmin Erbil, Olaylı Geceyi İlk Kez Anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen isimler arasında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da vardı.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmada 12 kişi tutuklandı.

OLAYLI GECEYİ ANLATTI

Serbest bırakıldıktan sonra pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil şimdilerde sadece izinler dahilinde hastaneye gidip gelebiliyor. Mynet'ten Öznur Yaslı İkier'in haberine göre, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise olaylı gece hakkında ilk kez konuştu.

"GEÇİRDİĞİM EN KORKUNÇ GÜNDÜ"

Yasmin Erbil, "Ben çok korktum. Gerçekten geçirdiğim en korkunç gündü. Allah bir daha yaşatmasın. Babam bu durumdan dolayı çok üzgün. Bir daha böyle bir şey olmaz." dedi.

"GÜLSEREN CEYLAN'LA YAKINLIĞIMIZ YOK"

Yasmin Erbil'e, babasına karşı çıktığı ve her fırsatta ilişkisini doğru bulmadığını söylediği genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile adliyede yakın görülmesi de soruldu. Erbil 'Dertler insanları birleştirir, özel bir durum oldu. Gülseren Ceylan ile aramızda bir yakınlık yok.' diye konuştu.

Kaynak: Mynet