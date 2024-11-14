Gossip Girl’ün Yıldızı Chanel Maya Banks Haftalardır Kayıp

Gossip Girl dizisinde Sawyer Bennet karakterini canlandıran oyuncu Chanel Maya Banks'ten en son 30 Ekim'de haber alındığını bildiren polisten gelen bilgilere göre, 2 hafta sonra oyuncu sağlıklı bir şekilde bulunduğu iddia edildi.

AİLE BULUNDUĞU İDDİALARINI REDDETTİ

Ancak Banks'in kuzeni Danielle-Tori Singh, Facebook üzerinden takipçilerine yaptığı açıklamada kuzeninin aslında hala kayıp olduğunu ve Banks ile karıştırıldığını söylediği kişinin, oyuncunun süresi dolmuş New York kimlik kartını kullandığını duyurdu.

Bir Facebook videosunda, polis kamerası kayıtlarını gördüğünü ve görüntülerdeki kişinin Banks olmadığını öne süren Singh “Lütfen kuzenimi aramaktan vazgeçmeyin” diye ekledi.

POLİS KAYNAKLARI KAYBI DOĞRULADI

Los Angeles Polis Departmanı, Banks'in kayboluşunu soruşturdukları iddialarını doğruladı. Polis ayrıca Banks'in evinde güvenlik kontrolü yaptıklarını ancak ziyaret ettikleri saatlerde Banks'in evde bulamadıklarını açıkladı.

KÖPEĞİNİ GERİDE BIRAKMIŞ

Banks'in ailesi ise oyuncunun evine girdiklerinde eşyaları ile köpeğinin hala orada olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bulamadığımız tek eşyası telefonu ve dizüstü bilgisayarı. Ayrıca köpeği olmadan hiçbir yere gitmez, o da geride bırakılmış. Garajına park ettiği için aracı da yanında değil. Bize haber vermeden asla bir yere gitmez.”

Aile, oyuncuyu bulabilmek için özel bir dedektif tutacaklarını ifade ederek bu masrafların karşılanması için bir bağış fonu oluşturdukları bilgisini paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem