Emre Altuğ’dan Nafaka İtirafı

Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara geri dönen Emre Altuğ’dan nafaka itirafı geldi. Çağla Şikel ile olan evlilikleri 2015 yılında sona Eren Altuğ, nafaka ödemediğini ve mal varlıklarını eşit olarak paylaştıklarını açıkladı.

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Emre Altuğ’dan Nafaka İtirafı

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra şimdilerde oyunculuk kariyeriyle de dikkat çeken Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile 2015 yılında biten evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu.

7 yıllık evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan ünlü çift, çocuklarıyla birlikte sık sık bir araya geliyor.

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"TÜM MAL VARLIĞIMIZI BÖLÜŞTÜK"

Emre Altuğ, Türkiye’deki nafaka ve döviz kuruna bağlı anlaşmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mal varlıklarını eşit olarak paylaştıklarını ve bu yüzden nafaka ödemediğini belirten Altuğ, "Türkiye'de ömür boyu nafaka ödemeye mahkum olan erkekler mağdur olmuyordur da. Türkiye'nin şartları doları anında başka boyutlara taşıdığı için eğer dolar bakımından bu anlaşmayı yaptıysan o zaman sıkıntı oluyor. Ama dolar aldı başını gittiyse de bunu oturup bir düşünmek lazım. Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Emre Altuğ’dan Nafaka İtirafı - Resim : 2

“ONLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YARIŞIYORUZ”

Emre Altuğ, ayrıca "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" diyerek Şikel ile çocukları için birlikte çalıştıklarını belirtti.

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Kaynak: MagazinBurada

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