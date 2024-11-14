Oğlu Sessizliğini Bozdu! Orhan Gencebay Düğüne Neden Katılmadı?

Müzik dünyasının usta sanatçısı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay, 2 ay önce Berna Arduç nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti. Nikaha Orhan Gencebay’ın katılmaması çok konuşulmuştu.

“YAZDILAR, ÇİZDİLER, İÇ YÜZÜNÜ BİLMİYORLAR”

İki yağlı boya tablosuyla Sanat ve Antika Fuarı’na katılan eşi Berca Gencabay’ı yalnız bırakmayan Altan Gencebay, herkesin konuştuğu olaya ilişkin ilk kez konuştu.

Altan Gencebay’dan bir açıklama geldi. İlk kez konuşan Gencebay “Babamın düğünümüze katılmaması ailevi bir konuydu, nedeni bize kalsın. Yoksa insan istemez mi annesi ve babası nikahına katılsın. İnsanlar çok şey söylediler, yazdılar ve çizdiler ama iç yüzünü bilmiyorlar. Kol kırılır yen içinde kalır” dedi.

“BAŞKA HİÇBİR ŞEY ÖNEMLİ DEĞİL”

Babasıyla bir sorunu olmadığını söyleyen Gencebay şöyle devam etti: Bir aşk evliliği yaptık. Zaten Altan üniversiteden arkadaşımdı. Seneler sonra aramızda aşk canlandı ve bunun üzerine bir evlilik yaptık. Bizim için başka hiçbir şey önemli değil. Hakkımızda yapılan yorumları da okudum. Bu kadar olumsuz yorumlardan etkilenmemek elde değil ama eşimle çok mutlu olduğumuz için çoğuna da güldük. Bu konu çok kişisel. Mutluyuz, herkes mutlu olsun. Aşk güzel şey.

Kaynak: DHA