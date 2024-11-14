Yalı Çapkını'nda Flaş Ayrılık! Diziden Ayrılıyorlar

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin bulunduğu Yalı Çapkını dizisi her Cuma ekranlara geliyor.

Yalı Çapkını dizisinde bu sezon ekibe dahil olan Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora hikâyeleri bittiği için ekibe 84. bölümde veda edecek.

Diziden ayrılanlar arasında Serpil rolünü oynayan genç yıldızlarından Türkü Su Demirel’in de olduğu öğrenildi. Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar karakteri ise diziye devam edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, öte yandan Yalı Çapkını’na Betül’ün eski sevgilisi Tayfun hikâyeye katılacak. Betül’ün annesinin yüzünden yaşadığı olaylarla ilgili Tayfun’u tekrar hayatına sokması ortalığı karıştıracak.