O Ses Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Jüri Koltuğunda Kimler Olacak?

O Ses Türkiye, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Son olarak 2022 yılında seyirci karşısına çıkan programa başvurular başladı.

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O Ses Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Jüri Koltuğunda Kimler Olacak?

Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve jüri koltuğunda Beyazıt Öztük, Murat Boz, Hadise, Seda Sayan gibi ünlü isimlerin oturduğu O Ses Türkiye’nin yeni tanıtımı yapıldı.

O Ses Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Jüri Koltuğunda Kimler Olacak? - Resim : 1

Yayınlanan fragmanın ardından programın ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. En son 3 yıl önce final yapan yarışma yalnızca yılbaşı akşamları yayınlanıyordu.

O Ses Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Jüri Koltuğunda Kimler Olacak? - Resim : 2

Öte yandan birbirinden yetenekli yarışmacıların şarkılarını seslendireceği programda jüri koltuğunda kimlerin oturacağı da merak konusu oldu. Yarışmada yer alacak jüri üyeleri de henüz açıklanmadı.

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