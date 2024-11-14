O Ses Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Jüri Koltuğunda Kimler Olacak?

Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve jüri koltuğunda Beyazıt Öztük, Murat Boz, Hadise, Seda Sayan gibi ünlü isimlerin oturduğu O Ses Türkiye’nin yeni tanıtımı yapıldı.

Yayınlanan fragmanın ardından programın ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. En son 3 yıl önce final yapan yarışma yalnızca yılbaşı akşamları yayınlanıyordu.

Öte yandan birbirinden yetenekli yarışmacıların şarkılarını seslendireceği programda jüri koltuğunda kimlerin oturacağı da merak konusu oldu. Yarışmada yer alacak jüri üyeleri de henüz açıklanmadı.