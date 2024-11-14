Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusunda Detaylar Netleşti, Bu Tarihe Dikkat! 20 Bin Atama Yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen alımıyla eğitim camiasına yeni bir soluk getiriyor. Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 14 Kasım itibariyle başladı. Bu gelişme, öğretmen adayları için büyük önem taşıyor. Peki, öğretmen tercih başvuruları ne zaman sona erecek? Atama sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte 2024-2025 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...
Kaynak: Haber Merkezi
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları, 25 Ekim’de açıklanmıştı. Ardından, 28 Ekim’de başlayan itiraz süreci, 1 Kasım’da sona erdi. 11 Kasım’a kadar yapılan itirazlar ise, sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilerek sonuçlandırıldı. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih takvimi de netlik kazandı. Öğretmen adaylarının beklediği sorulara yanıt bulacağı tarih ise, kısa bir süre içinde belli olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SÜRECİ BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih sürecini 14 Kasım 2024 itibariyle başlattı. Sözlü sınav sonucuna yönelik itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar tercihlerini yapmaya başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen tercihleri hangi tarihte sona erecek ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tercihlerini gerçekleştirip, onaylatma işlemi için il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek.
TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak ve bu süreçte adayların herhangi bir fiziki işlem yapmaları gerekmeyecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 kurumu tercih edebilecek.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN DETAYLAR
MEB, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu yayınladı ve bu kılavuzda sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacağı belirtildi.
MEB’DEN RESMİ DUYURU
MEB, sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanlarının %50’si ile sözlü sınav puanlarının %50’sini esas alarak hesaplanan başarı puanlarını 25 Ekim’de açıkladı. 28 Ekim’de başlayan sözlü sınav itiraz süreci, 1 Kasım’da sona erdi ve itirazlar 11 Kasım’a kadar değerlendirildi.
ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7315 sayılı Kanun’a göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra öğretmenler görevlerine başlayacak. Atamaların gerçekleştirilmesiyle birlikte, yeni öğretmenlerin eğitim camiasına katılması bekleniyor.