Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusunda Detaylar Netleşti, Bu Tarihe Dikkat! 20 Bin Atama Yapılacak

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih sürecini 14 Kasım 2024 itibariyle başlattı. Sözlü sınav sonucuna yönelik itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar tercihlerini yapmaya başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen tercihleri hangi tarihte sona erecek ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tercihlerini gerçekleştirip, onaylatma işlemi için il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek.