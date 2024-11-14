Yumurtaya Üst Üste Zam Geldi: Tane Fiyatı Dudak Uçuklattı

Pazarda veya markette düşünmeden alınan ürünler arasında olan yumurtaya yine zam geldi. Son iki hafta içnde peş peşe yapılan zamlarla, yumurtanın tanesinin fiyatı 8 liraya kadar yükseldi. Güçlü bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağı olan yumurtanın kolisinin fiyatına ise yüzde 30 oranında zam yapıldı.