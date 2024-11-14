Yumurtaya Üst Üste Zam Geldi: Tane Fiyatı Dudak Uçuklattı
Artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtaya iki hafta içinde peş peşe zam geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Pazarda veya markette düşünmeden alınan ürünler arasında olan yumurtaya yine zam geldi. Son iki hafta içnde peş peşe yapılan zamlarla, yumurtanın tanesinin fiyatı 8 liraya kadar yükseldi. Güçlü bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağı olan yumurtanın kolisinin fiyatına ise yüzde 30 oranında zam yapıldı.
Zam öncesinde 200 liraya satılan 30'luk yumurta kolisi, son fiyat artışlarıyla 260 liraya yükseldi. Buna göre bir yumurtanın fiyatı 8 ila 9 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Yumurta fiyatlarındaki hızlı yükselişe hem vatandaş hem de esnafta tepki gösteriyor. Esnaflardan Mustafa Aksoy, son iki haftada peş peşe gelen zamma dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda fiyatların daha da artacağı yönünde bilgiler geliyor" şeklinde konuştu.