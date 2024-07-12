Emre Altuğ O İddialara Yanıt Verdi: Çağla ile Küs Değilim, Gözde'ye de Aşık Değilim

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile biten evliliğinden iki çocuğu olan şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün Kıbrıs’ta bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı "Çağla hanımla dargınlık mı var?" sorusuna da yanıt verdi.

Altuğ, geçtiğimiz sene aynı dizide rol aldığı 43 yaşındaki Gözde Kansu ile katıldığı 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde el ele kameralara yansımasıyla sevgili oldukları iddia edilmişti. Altuğ, konuyla ilgili "Bir anlık bir şey. Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım, düşmemesi için destek oldum sadece" açıklamasını yapmıştı.

"GENÇ GÖRÜNMENİN SIRRI AŞKLA YAŞAMAK"

Emre Altuğ, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı; "Sizi tanıdığınız ilk günden beri hep dinamik ve genç görünüyorsunuz. Sırrı nedir?" sorusuna "Sırrı, aşkla yaşamak. Yaptığım iki işi de çok seviyorum ve bunun çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımın da çok etkisi var. Onlar beni nasıl idol olarak görüyorsa, ben de onları idol olarak görüyorum ve ister istemez onlarla yarışıyorum. Genetik açıdan da avantajlı olduğumu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

"ÇOCUKLARIMIN ANNESİYLE KÜSMEK GİBİ BİR LÜKSÜM YOK"

"Çağla hanımla dargınlık mı var?" sorusunu da yanıtlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen gün, benim ağzımdan 'Çağla ile barışmam, Gözde'ye aşığım' diye yazmışlar. Ben de şimdi diyorum ki, Çağla ile küs değilim, Gözde'ye de aşık değilim. Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve bunu paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Çocuklarımın annesine küsmek gibi bir lüksüm zaten yok. Barışmaktan kasıt eğer eskiye dönmekse, hayır, öyle bir durum yok. Gözde ile de arkadaşlığımı bozmayacağım.

”OLABİLİR"

Emre Altuğ, "Hayatınızda biri var mı?" sorusu karşısında ise "Olabilir. Buna bir süredir hayır demiyorum. İzin verirseniz bunu kendi içinde yaşamak istiyorum. Eğer ortalığa çıkarsak siz de görürsünüz" şeklinde konuştu.