'Aşkın Olayım' Gerçek Mi Oluyor? Boşanma Haberleri Sonrası Simge Sağın'dan Icardi'ye Teklif

Geçmişte de birçok kez magazin sayfalarına düşen, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve fenomen eşi Wanda Nara’nın boşanacağı iddia edilmişti.

Wanda Nara, haklarında çıkan haberleri doğrulayan bir paylaşımda bulunarak, “Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz” demişti. Nara’nın paylaşımı şöyleydi:

"Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.”

Arjantinli basınının iddiasına göre; Nara, bu açıklamanın ardından, adı daha önce aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile görüştü.

Tüm bu olanların ardından Simge Sağın’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. ‘Aşkın Olayım’ parçası Icardi ile özdeşleşen şarkıcı, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bu parçayı Icardi ile birlikte kol kola söylemişti. Simge’nin son paylaşımları, Nara’dan boşanacak olan Icardi’ye çağrı niteliğinde olarak yorumlandı. Simge'nin Icardi'ye aşk teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

İşte Simge Sağın’ın paylaşımları:

Kaynak: Gerçek Gündem