Daha Önce Mauro Icardi'yi Aldattığı İddia Edilmişti! Wanda Nara Ayrılık Sonrası Ünlü Rapçi L-Gante ile Buluştu

Galatasaray’da forma giyen Arjantili futbolcu Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara’nın boşanma iddiaları gündem oldu. Wanda Nara’nın ünlü golcüyü sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması ayrılık dedikodularına yol açtı. Arjantin basınına konuşan Nara, ayrılık iddiasını doğrulayarak “Bir kez daha denedim ama olmadı” dedi. Ciudad Magazine’de yer alan haberde, “çiftin bu kararı uzun zamandır almak istediği” ifadesine yer verildi. Arjantinli gazeteci Laura Ubfal da “Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld, Wanda’nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini söyledi” dedi.

NARA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

America TV’ye konuşan Nara, ayrılık iddiasını doğruladı: “Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım.” dedi.

Wanda, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." diyerek ayrılığı duyurmuştu.

RAP’ÇİYLE BULUŞTU

Arjantinli basınının iddiasına göre; Nara, bir dönem adının aşk dedikodularını karıştığı ve klibinde oynadığı rap’çi L-Gante ile bir gece kulübünde bir araya geldi. Bir dönem Nara, L'Gante'nin klibinde oynamış ve samimi görüntüler vermişti. Ardından L'gante ile Nara'nın klip çekimi dışında da görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası Icardi ve Nara'nın ayrılık kararı aldığı iddia edilmiş ancak ikili ilişkilerine devam etmişti.

ŞİDDETLİ KAVGA

Arjantin medyada, Nara ve Icardi’nin ayrılık kararı öncesinde komşularının duyacağı şekilde şiddetli bir kavga ettiği de iddia edildi.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Mauro Icardi tüm bu iddiaların gölgesinde Galatasaray’ın Avusturya’daki kampına katıldı. Geçen sezon kilo aldığı gerekçesiyle eleştirilen futbolcu, bu kez zayıflığıyla dikkat çekti. Icardi’nin yakın çevresine ayrılık iddiasını doğruladığı öğrenildi.