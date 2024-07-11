Wanda Nara Ayrılığı Bu Sözlerle Doğruladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara boşanıyor. Wanda Nara sosyal medya hesabından ayrılığın kesinleştiğini duyurdu.

Wanda Nara Ayrılığı Bu Sözlerle Doğruladı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrılacağı iddiaları gündemde yer alırken sürpriz bir paylaşım geldi. Wanda Nara aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi de bırakmış ve ayrılık iddiaları güçlenmişti.

Wanda Nara'nın paylaşımı şu şekilde:

"Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.”

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