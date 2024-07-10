Ünlü Aktör George Clooney'den Biden'a Sert Çağrı: 'Çekil, Kazanamayacaksın'

ABD Başkanı Joe Biden'ın Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasındaki performansı eleştiri konusu olmuştu. Biden'ın adaylıktan çekilmesi için birçok kişi tarafından çağrı yapılmış, ABD Başkanı ise yarışı kazanacağını savunarak bu çağrıları reddetmişti.

ABD'li ünlü aktör George Clooney de Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısında bulundu.

Clooney, The New York Times'ta kaleme aldığı köşe yazısında, Biden'ı sevdiğini ve ona inandığını belirtse de, onun artık başkan olarak eskisi gibi olmadığını vurguladı.

Geçen haftalarda bir bağış etkinliğinde beraber olduğu Biden’ın artık eskisi gibi olmadığını belirten ünlü aktör, 'Bu başkanla Kasım ayında kazanamayacağız' ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu, 'Bu yalnızca benim görüşüm değil; bu, özel olarak görüştüğüm her senatör, kongre üyesi ve valinin görüşü' ifadelerini kullandı.