Yıllar Önceki Kararının Arkasında! Deniz Baysal'dan Çarpıcı 'Çocuk' Açıklaması

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 2019 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Deniz Baysal, çocuk sahibi olmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baysal, “Kendi çocuğum olsun istemiyorum.” dedi.

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Yıllar Önceki Kararının Arkasında! Deniz Baysal'dan Çarpıcı 'Çocuk' Açıklaması

"Kaçak Gelinler", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Teşkilat", “Söz” gibi dizilerle tanınan Deniz Baysal, uzun yıllardır aşk yaşadığı Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Deniz Baysal, gazeteci Senem Aydın'ın sorularını yanıtladı.

"ŞUAN O KIVAMDA DEĞİLİM"

Daha önce de çocuk istemediğini birçok kez ifade eden ünlü oyuncu, "Kendi çocuğum olsun istemiyorum. Bence çok kıymetli ve çok zor bir şey çocuk büyütmek. Her kafadan da bir ses çıkıyor açıkçası. Ama ben şu an o kıvamda değilim" dedi.

Yıllar Önceki Kararının Arkasında! Deniz Baysal'dan Çarpıcı 'Çocuk' Açıklaması - Resim : 1

"İLERİDE YALNIZ KALMAMAK..."

Aydın'ın "Bir gün belki pişman olursun" sözü üzerine Deniz Baysal "Onu annem de söyledi: 'İlerde yalnız kalırsın' falan diye ama ileride yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. İleride bana baksın diye çocuk yapmak... Olmaz ya" ifadelerini kullandı.

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"BARIŞ SAYESİNDE KENDİMİ BULDUM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Deniz Baysal, Barış Yurtcu ile birlikteliği hakkında, “7 sene oldu sanırım. Kahraman menajerim, menajer değiştirmeye karar vermiştim, Kahraman’la toplantıya çıktık, yemek yedik. Doğru düzgün işten bahsetmedik dedi ki ‘Benim bir arkadaşım var Kolpa grubunu biliyor musun onun solisti.’ Kolpa grubunu biliyorum, grubu bilirsin şarkıları ezbere bilirsin ama gözünde bilmiyorum yani tanımıyorum. ‘Siz ne tatlı olursunuz, ben tanıştırıyım sizi’ dedi, enerjimiz çok benziyormuş bizi tanıştırdı ama olmadı aynı kafada değildik" demişti.

"Ben bi tık daha çocuktum, kendime güvenmiyordum" diyen Baysal, "Barış da o dönem iş güçteydi. Bana da söyledi başta, o yüzden çok kıymetliydi; ‘Ben şuan ciddi bir şey düşünmüyorum’ diye. İlla bir şey olmasına gerek yok, arkadaş kalabiliriz çok normal. Sonra 6 ay geçti tekrar bir araya geldik. Bir daha hiç ayrılmadık. Ben Barış sayesinde kendimi buldum" şeklinde konuşmuştu.

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